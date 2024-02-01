Леви боротимуться з нападами лінощів, а Скорпіонам забажається яскравих емоцій: гороскоп на 1 лютого 2024 року

Астрологи, які дали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, з 29 січня по 4 лютого, називають перший день останнього зимового місяця вдалим часом для реалізації найамбітніших проєктів. У 21-й місячний день, який триває 31 січня до 1 лютого, найбільш успішнішими будуть справи, які докорінно відрізняються від того, що ви робили раніше. І, що важливо, над якими працюватиме не одинак, а коллектив.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Вдалий і цікавий день. Овни можуть вирішити багато складних питань, майже не докладаючи до цього зусиль. Однак ваша активність сьогодні допоможе налагодити нові потрібні контакти. Зірки радять не змінювати своїх поглядів на ситуацію, відстоювати свою точку зору в суперечках або дискусіях, інформує Ukr.Media.

Телець

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Є ймовірність вирішити старі питання, які раніше вам не піддавалися. Тому беріться за складні завдання, проявляйте ініціативу: сьогодні удача на вашому боці. Однак не починайте кілька справ одразу; вашої енергії може не вистачити на все. Виберіть щось одне і зосередьтеся на цьому.

Близнюки

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Сьогоднішній день найбільше підходить для планування, розроблення стратегії, обговорення деталей і нових ідей. Не починайте діяти, доки не матимете чіткий і зрозумілий план. Близнюкам потрібно триматися подалі від роздратованих людей, уникати будь-яких суперечок чи сварок.

Рак

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Великий шанс, що те, що відбувається 1 лютого, змусить Раків вчинити незвично, використати нестандартний підхід для вирішення питання. Прислухайтеся до своєї інтуїції і використовуйте її поради: вони будуть корисними. Краще обмежити контакти, спілкуватися з колегами тільки у справі, працювати на самоті.

Лев

Доведеться зіткнутися з великим обсягом інформації. Леви отримають звістку, яка вплине на ситуацію, і їм доведеться швидко на неї реагувати. Є ймовірність, що сьогодні вас стануть долати напади ліні і поганого настрою. Корисно сходити в спортзал, переключити увагу на щось приємне.

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Діва

Обставини змінюються і вам складно оцінити ситуацію й ухвалити потрібне рішення. Постарайтеся завершити всі обговорення, прийдіть до якогось висновку і підведіть підсумок. Дівам може здатися, що питання занадто серйозне або туманне, але варто почати діяти, і багато складнощів зникнуть.

Терези

День важливий і напружений. Ваші вчинки і рішення 1 лютого сформують тенденції найближчих місяців. Підходьте до роботи відповідально, серйозно, уникайте поспіху і помилок. Не соромтеся цікавитися думкою професійних людей, частіше ставте потрібні вам запитання.

Скорпіон

Сьогодні вам захочеться яскравих емоцій і свіжих відчуттів. Організуйте собі розваги самі: сходіть у нове кафе, на виставку, повеселіться з друзями або приготуйте особливу страву. Хороший день для примирення або відновлення перерваних стосунків. Вечір проведіть у сімейному колі.

Стрілець

Підготуйтеся до реалізації своїх ідей: доопрацюйте план дій, обговоріть деталі з професійними людьми, зробіть остаточні розрахунки. Також настрій Стрільцям підніме домашнє прибирання, наведення порядку в шафах. Зустріч із близькими друзями додасть вам сил.

Козоріг

Важливо уникати поспіху і необдуманих дій, працювати в комфортному для вас ритмі. 1 лютого вдалий день для Козорогів, тож використайте свій шанс і закінчіть старі та складні справи, які постійно відкладалися. Деякі плани доведеться змінювати, але це буде вам на користь.

Водолій

Бажання встигнути якомога більше може призвести до протилежного результату. Дійте не поспішаючи, у звичному ритмі, підходьте до питань усвідомлено і відповідально. Сьогодні можуть вирішитися ваші старі справи, якийсь проєкт зрушиться з мертвої точки. Прислухайтеся до інтуїції.

Риби

День завантажений і напружений. Можливо, доведеться працювати швидко, вирішуючи кілька питань одночасно. У складній ситуації не бійтеся звернутися по допомогу до колег або близьких, вони вам обов'язково допоможуть. Стресовий стан можна зняти походом у басейн.

Нагадаємо, що астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на лютий 2024 року для всіх знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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