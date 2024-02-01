Мінус три літаки та понад десяток окупантів: у ЗМІ з'явилися подробиці потужного удару ЗСУ по аеродрому «Бельбек» у Криму (фото, відео)

Наразі немає офіційно підтвердженої інформації щодо кількості знищеної техніки ворога під час ракетного удару ЗСУ по авіабазі Бельбек на території тимчасово окупованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом роспабліки згадують про три пошкоджені літаки — два Су-27 і один Су-30. «Кремлівська табакерка» зокрема пише, що два літаки серйозно пошкоджені, але є шанс їх відремонтувати. Один літак знищено повністю — ракета поцілила просто в нього. На авіабазі та біля неї загинули 12 військових, ще понад 10 поранено. Пошкодження літаків пояснювали тим, що не всі з них встигли підняти у повітря перед ракетною атакою ЗСУ.

Стверджується, що по Криму було випущено 24 ракети, 5 з яких збити не вдалося. Також стверджується, що були прильоти біля Гвардійського, де ракети поцілили у тренувальний табір спецназу. Там було знищено кілька одиниць техніки та «9 елітних бійців ГРУ», ще семеро були поранені.

А «Кримський вітер» пише, що після удару по летовищу Бельбек відкололася частина обриву поряд із злітною смугою і що була знищена РЛС противника.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Висновки моніторингової групи «Кримського вітру» підтвердили міжнародні OSINT-дослідники. Таки на Бельбеку прилетіло по радіолокаційному містечку. Цитуємо: «Місце попадання снаряду, що прилітає на відео, можно точно оцінити на базі аналізу затримки прибуття звуку та світла (Бельбек, 31 січня 2024 р.)», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

У мережу також викладали відео прильоту ракети. На кадрах можна побачити, що вже після вибуху із землі стартує ракета ППО.

У сьогоднішньому зведенні Генштабу немає інформації про знищену авіатехніку супротивника. Проте начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оброни «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що противник сам визнав, що «дав притулок» п'яти українським ракетам і навіть окреслив місця, де це сталося.

«Вони також визнали, що не встигли розосередити свій льотний склад. Зокрема літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку», — зазначила вона.

Слід зазначити, що міноборони країни-агресорки вкотре заявляло про атаку українських БПЛА у ніч проти 1 лютого. Росіяни стверджують, що «черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені» над територією Білгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей, а вранці — у Білгородській (4 БпЛА) та Воронезькій (2 БпЛА) областях.

Наслідки атаки наразі не відомі.

Нагадаємо, що днями повідомлялося про атаку безпілотника на нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі.

Фото — скріншот

418

Читайте нас у Facebook та Instagram