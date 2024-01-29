Країна-агресор знову у вогні: у свердловську потужно горить склад, а під ярославлем дрон атакував НПЗ

В ніч на понеділок, 29 січня, коли ворог намагався атакувати мирні міста України, в Арамілі Свердловської області рф сталася пожежа — там загорілося виробничо-складське приміщення.

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Про це повідомили місцеві рятувальники.

За їх інформацією, пожежа сталася пожежа на площі 800 кв. м.

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Зазначається, що гасіння ускладнювалося сильною задимленістю. Пожежники евакуювали семеро людей.

Крім того, повідомляється, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі.



Місцева влада стверджує, що БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування. Зазначимо, що в рф завжди стверджують, що «втрат немає», тому варто почекати доказів від українських силовиків.

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Нагадаємо, останніми днями почастішали атаки безпілотників на нафтопереробні підприємства на території росії. Зокрема, 24 січня БПЛА атакував НПЗ у Туапсе. Згодом стало відомо, що цей нафтопереробний завод став черговою метою Служби безпеки України. Після двох потужних вибухів у ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено встановлення первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумну та атмосферну колони.

Крім того, 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинцях Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.



Також повідомлялось про атаку БПЛА на нафтовий термінал під Санкт-Петербургом, де зберігаються великі обсяги нафти й газоконденсату, що відвантажувалися на експорт та йдуть на потреби російської армії.

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