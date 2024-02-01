«Експресивна та хаотична»: популярна телеведуча знялась у неочікуваному образі

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка раніше вразила відвертим зізнанням, знялася у фотосесії, відтворивши образ Хурделиці. Про це Соломія написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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— Мої друзі кажуть, що я сама, мов та Хурделиця — емоційна, експресивна, часами хаотична, — зізналась Соломія. — Я взагалі обожнюю зиму! Для мене сніг за вікном — неймовірний кайф і натхнення.

Соломія Вітвіцька знялася в образі Хурделиці для благодійного проєкту

Фото Вітвіцької стало частиною благодійного проєкту журналістки й військової Валерії Суботіної, більш відомої як Нава з Азовсталі. Соломія каже, що відразу погодилася взяти в ньому участь.

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— Це точно мій образ, і я в ньому відчувала себе дуже гармонійно! — написала ведуча. — В дитинстві на новорічні свята часто була Сніжинкою, а це частинка Хурделиці. Тож і під час нашої зйомки відчувала себе трохи снігом, вітром, і взагалі дуже класна була атмосфера попри все. Того ранку в Києві були великі гучні обстріли, довга повітряна тривога. Але команда все одно зібралася після відбою і створила таку красу, яка допоможе нашим захисникам і захисницям.

Відомо, що всі кошти, зібрані проєктом, спрямують на закупівлю дронів для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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Дописувачі у соціальній мережі підтримали рішення Соломії та виразили захоплення її образом.

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«Хурделиця, яка допомагає перемагати зло», — написали у коментарях.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» телеведучий Тімур Мірошніченко розповів про усиновлення другої дитини.

Фото: instagram

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