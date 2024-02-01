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«Бачу масу людей, які щиро вважають, що хтось інший має гарантувати їхнє фізичне виживання»: Вахтанг Кіпіані — про «мобілізацію з плоскостопієм»

15:50 1 лютого 2024
Вахтанг Кіпіані

Відомий український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані поділився думками щодо загальної мобілізації, яка триває в Україні.

«Тут мав би бути коментар про деяких френдів і особливо френдів френдів, які влаштували чергову фб-істерику „економіка впаде, бо мене бусінку і велетня економічного фронту“ мобілізують з моїм плоскостопієм». Сюжети з Маріуполя, Соледара та Бахмута чудово демонструють, що буде з економікою і правами людини там, куди росіяни дійдуть. А альтернатива саме така — недосконала, вибачайте не Швейцарія, Україна, на сферу оборони якої і ТЦК зокрема всім було відверто пох, або ефективна машина убивства під назвою РФ. Дискусій про мобілізацію у Генічеську та Мелітополі чомусь не чути. І всі ці критики, у випадку захоплення їхніх міст, льогко підуть до російської армії, побіжать без жодних спонукань. Прикладів десятки тисяч. Або будуть убиті окупантами, бо ті можуть. Бачу масу людей, які щиро вважають, що скиглення про несправедливість саме їхньої мобілізації це їхнє природне право, а самозахист у формі ЗСУ — це не про них і хтось інший має гарантувати їхнє фізичне виживання. Наче той «хтось» не така ж ще вчора цивільна людина зі своїми плоскостопіями, протрузіями і так далі", — написав він.

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