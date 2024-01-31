Постраждають банківська система та права українців: нардепи прокоментували нову версію законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт № 10449 про мобілізацію, який Кабмін вніс в Раду після опрацювання, набуде чинності не раніше березня 2024 року.

Про це пише ТСН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. За його словами, з урахуванням навантаження і графіку Верховної Ради — раніше ніж кінець лютого законопроєкт не буде винесений на голосування до другого читання.

ВІДЕО ДНЯ

«Нагадаю, що під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися (як було з законом про реєстр). Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання. Потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокувальну постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість спікеру (Руслану Стефанчуку — ред.) підписати закон й відправити президенту. Потім президент має підписати закон», — цитує ресурс слова Железняка.

Проте, на думку нардепа, вже очевидно, що раніше березня закон не набере чинності. Плюс ще є перехідний період — місяць.

РЕКЛАМА

Також народний депутат звернув увагу, що у тексті версії нового законопроєкту про мобілізацію, є пункт про вилучення транспортних засобів й обмеження їх використання.

«Звичайно може це мова йде про невеликий перелік транспорту (тут бачу і трактори, сх та будівельна техніка попадає), але виглядає не дуже. Шановний бізнес, зверніть увагу. Особливо логістика, будівництво та агропромисловість», — прокоментував він.

РЕКЛАМА

Як йдеться у тексті законопроєкту: військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, а також на громадян — власників транспортних засобів.

Своєю чергою, народний депутат Дмитро Разумков зауважив, що новою редакцією законопроєкту про мобілізацію держава в односторонньому порядку обмежує права українців. За його словами, у законопроєкті № 10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.

РЕКЛАМА

«Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави», — підкреслив нардеп.

Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт № 10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції. Враховуючи це, у парламенті очікується серйозна дискусія і протидія цьому проєкту.

«Наша команда вже готує альтернативний законопроєкт, будемо намагатися прибрати всі ці антиконституційні норми… Чи будуть голосувати за законопроєкт у монобільшості? Сказати поки важко, але минулого разу, наскільки мені відомо, ці норми вони відмовилися підтримувати», — додав Разумков.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що мобілізація — це те, без чого не обійтися.

«Не робити мобілізації не можна, ми всі це розуміємо. У такому разі ми повернемось на півтора року тому, коли російські війська будуть під Києвом. Тоді ми всі знову будемо готові мобілізуватися, але може бути запізно», — зазначив він.

Арахамія також прокоментував диджиталізацію й умовний сертифікат захисника.

«Буде багато вереску, я попереджаю. Пам’ятаєте, були ковід-сертифікати? Кожна людина мобілізаційного віку має робити сертифікат захисника, де буде написано: Арахамія Давид Георгійович, 44 роки, піхотинець, рядовий, заброньований (тому що я народний депутат). QR-код просканували — і все. Це робиться для того, щоб ми розуміли, який у нас узагалі мобресурс, як планувати хвилі мобілізації на майбутнє і робити так звану смартмобілізацію. Зараз більш ніж півтора мільйона людей поза радаром, держава взагалі не знає про них нічого: де вони, що вони», — резюмував Арахамія.

Нардеп Сергій Нагорняк (фракція «Слуга народу») наголосив, що люди мають побачити, що захищати країну треба всім — від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів. В тому числі мова про пенсіонерів з-поміж силовиків, які вміють поводитись зі зброєю і зазвичай рано йшли на пенсію — прокурори, судді, народні депутати.

«Я вважаю, що нардепи також повинні своїм прикладом показати, що ця мобілізація починається не знизу, а зверху. Що мобілізуються всі категорії населення, і якихось захищених каст в нас немає. Тільки в такому випадку мобілізація може спрацювати. У людей є шалений запит на справедливість, і влада повинна його забезпечити», — зауважив він.

За його словами, законопроєкт йде з великим запізненням, але його потрібно ухвалювати. На його думку, потрібно в обов'язковому порядку переглянути всі документи, які дозволяють чоловікам отримати відстрочку від мобілізації й які були видані після 24 лютого 2022 року.

«Ні для кого не секрет, що тут нерідко є корупційна складова, цифри відкриті й гуляють в інтернеті», — прокоментував Сергій Нагорняк.

«ФАКТИ» повідомляли, які зміни пропонує влада у новому законі про мобілізацію, кого ці зміни стосуються, а також обмеження яких прав можуть зазнати українці.

385

Читайте нас у Facebook та Instagram