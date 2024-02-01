«Їм задурили голову»: «жертва» Кличка з рф назвав Усика російською людиною

Олімпійський чемпіон Афін-2004, колишній чемпіон світу з боксу росіянин Олександр Повєткін, по якому жорстко «пройшлася» дружина Олександра Усика, заявив, що підтримуватиме українця в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі 17 лютого в Саудівській Аравії.

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«Це далеко не простий бій. Можливо, Олександр технічніший, але Ф'юрі — незручний, кострубатий і духовитий боксер, — цитує Олександра Повєткіна «Матч ТВ». — Ну і, природно, він більший ніж Усик. І габарити зіграють на руку Ф'юрі.

А вболіватиму… Звичайно, за Олександра. Незважаючи ні на що, за нього вболіватиму. Може він сам того не розуміє, але він російська людина. Вони самі цього не розуміють, їм задурили голову. Загалом, вболіватиму за нього".

Нагадаємо, що Олександр Повєткін, який завершив кар'єру в 2021 році, одну з трьох своїх поразок у 40 боях на професіональному рингу зазнав від українця. У 2013 році росіянин у москві програв Володимиру Кличку поєдинок за титул чемпіона світу за версіями IBF, IBO.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер Олександра Повєткіна вбиває на фронті українців.

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