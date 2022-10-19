Тренер ексчемпіона світу з боксу Повєткіна вбиває на фронті українців

Один із наставників олімпійського чемпіона Афін-2004, колишнього чемпіона світу з боксу росіянина Олександра Повєткіна, по якому жорстко «пройшлася» дружина кримчанина Усика, вирішив приєднатися до лав російської армії, воюючи в гарячій точці проти українського народу.

Відповідне фото Ігоря Нестерова в компанії таких самих як і він окупантів та мародерів було опубліковано на сторінці Luckypunch в Instagram.

Також джерело зазначає, що тренер, якого називають близьким другом Повєткіна, перебував у куті російського боксера на його останніх боях. При цьому Нестеров також є президентом боксерської федерації міста Чехов, що в московській області. Але, мабуть, сидіти у кріслі функціонера йому набридло й вирішив вирушити за «адреналіном» — ну нічого, головне, щоб чорний пакет для себе любимого не забув узяти із собою…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона з фігурного катання росіянина Марка Кондратюка готують воювати проти України .

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