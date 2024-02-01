«Втеча» Арестовича: розвідники зробили різку заяву

Інформація про виїзд за межі України колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це повідомили у відомстві.

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«Увага ― фейк! Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL. media, не відповідає дійсності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням», — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

Раніше видання NGL.media повідомило, що Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він нібито перетнув кордон із Польщею ще у вересні минулого року і вже майже п’ять місяців не повертається в Україну.

Пізніше журналісти NGL. media опублікували весь список перетинів кордону Арестовичем у 2022−23 роках. Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використав листи ГУР для виїзду. Востаннє — 4 вересня 2023, після чого він досі не повернувся в Україну.

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Журналісти видання не відкидають, що інформація ГУР правдива, адже є ймовірність, що лист може бути підробленим.

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Як писали «ФАКТИ», проти Олексія Арестовича 16 листопада відкрили кримінальну справу. Це зроблено після звернення групи народних депутатів.

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