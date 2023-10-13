На «сексиста» Арестовича таки завели справу через жінок

Після того, як у мережу виклали відео із закритих психологічних семінарів колишнього радника голови ОП Олексія Арестовича, на яких він говорив про жінок та поводження з ними, народна депутатка Інна Совсун подала заяву до поліції стосовно розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Про те, у що вилився «сексистський» скандал, вона повідомляє на своїй сторінці у соцмережах: «Отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Відомості внесли в ЄРДР. Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування».

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Також вона повідомила, що надійшла й відповідь прокуратури — справу передали в Київську міську прокуратуру.

«За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Впевнена — сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип», — додала Совсун.

Фото Інни Совсун

Нагадаємо, що в оприлюднених відео Олексій Арестович називає жінок «істотами», а чоловіків — «богами» та «ідолами», яких потрібно возвеличувати.

Фото зі сторінки Інни Совсун

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