Ексрадник глави ОП Арестович став фігурантом кримінального провадження поліції

Проти колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича 16 листопада відкрили кримінальну справу.

Про це передає «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Факт відкриття кримінального провадження підтвердили у Нацполіції, уточнивши, що це зроблено за фактом звернення групи народних депутатів.

Заява надійшла до Шевченківського управління поліції.

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Депутати повідомили про можливе вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у неправдивому повідомленні про злочин.

Арестовича звинуватили в тому, що він подав заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у вересні Арестович через суд зобовʼязав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки Наталії Піпи. Йдеться про інцидент, який трапився влітку у Львові.

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Тоді неповнолітній вуличний музикант виконував пісню Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Пізніше музикант опублікував відео, в якому вибачився за ненормативну лексику. Згодом Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Арестович після цього записав звернення російською мовою, в якому підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення.

До слова, це вже друге провадження проти Олексія Арестовича. Зокрема, за словами нардепки Інни Совсун, 13 жовтня 2023 року поліція розпочала досудове розслідування щодо сексистських висловлювань Арестовича під час одного з його семінарів. Ексрадник ОП заявив, що хоче душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.

Сам Арестович вже певний час перебуває за кордоном. Нещодавно він опублікував світлини з Вашингтона.

Нещодавно Арестович заявив, що буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито «збереження права українців спілкуватися російською».

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