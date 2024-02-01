СБУ оголосила зірці «Бандитського Петербурга» підозру за трьома статтями КК України

Російський актор Дмитро Пєвцов, який грав одну з головних ролей у відомому телесеріалі «Бандитський Петербург», отримав підозру. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання „незалежності“ тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь кремля», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни).

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«Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше Дмитро Пєвцов купив собі місце на цвинтарі поруч із могилою сина Данила. Той помер у 22-річному віці у 2012 році.

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