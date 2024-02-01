«ЗСУ вдосконалюють тактику боротьби з Чорноморським флотом»: експерт розповів про важливість знищення чергового корабля рф в Криму

Затоплення російського катера «Івановець» має велике значення у війні України проти російської агресії. Так вважає військовий оглядач Російської служби Бі-бі-сі Павло Аксьонов.

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«Якщо загибель ракетного катера „Івановець“ підтвердиться, це буде значною подією у війні Росії та України. Це другий бойовий корабель із ракетним озброєнням, знищений у морі. „Івановець“, хоч і вважається у російській класифікації ракетним катером, за міжнародними стандартами є корветом. Він озброєний протикорабельними крилатими ракетами. В Україні не залишилося кораблів, проти яких можна було б їх застосувати, але в ході війни обидві сторони застосовували протикорабельні ракети по наземним цілям. Крім того, на катері встановлено систему радіоелектронної боротьби „Вимпел Р2“ (у її складі радіолокаційні системи МП-405−1 та МП-405). Це досить стара розробка, але її продовжують ставити і на нові російські кораблі», — вважає він.

На думку Аксьонова, знищений корабель міг займатися якраз радіоелектронною протидією обстрілу окупованого Криму крилатими ракетами або безекіпажними катерами.

«Успіх цієї атаки означає, що ЗСУ вдосконалюють тактику боротьби з (окупаційним. — Авт.) Чорноморським флотом, коли для ударів по нерухомих цілях у доках та біля причалів застосовуються крилаті ракети, а морські цілі на рейдах та у відкритому морі — безекіпажними кораблями. Ця тактика вже призвела до того, що багато кораблів Чорноморського флоту змінили базу, перейшовши із Севастополя до Новоросійська. Успіх цієї тактики, особливо з урахуванням того, що її застосовує держава, яка не має у складі ВМС великих бойових кораблів, може змінити майбутнє військово-морських сил. Невеликі безекіпажні катери виявилися тим небезпечним „москітним флотом“, прийоми ефективної боротьби з яким ще тільки розроблять», — упевнений військовий експерт.

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Російські ЗМІ продовжують тиражувати додаткові дані та чутки щодо затоплення російського ракетного катера «Івановець».

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Як писали «ФАКТИ», напередодні було завдано ракетного удару по авіабазі Бельбек у тимчасово окупованому Криму, яку використовують загарбники.

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