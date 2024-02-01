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Україна

Морські дрони потопили російський військовий корабель у Криму, — ГУР Міноборони (відео)

13:17 1 лютого 2024
Корабель

Наприкінці грудня минулого року українці гучно потопили БДК «Новочеркаськ», а цієї ночі на дно відпраився ракетний катер ворога «Івановєц».

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, катер знищили воїни спецпідрозділу «Group 13».

«Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― „Івановєц“ дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресоркою корабля становить орієнтовно $ 60−70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала», — йдеться у повідомленні.

Російські пабліки стверджують, що «Іванівець» був атакований надводними дронами-камікадзе.

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ТГ-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» пише, що влітку минулого року саме цей вже знищений ракетний катер ЧФ РФ «Івановєц» провів ракетні стрільби по кораблю-мішені, використовуючи надзвукові крилаті ракети П-270 «Москит» — це надзвукова крилата протикорабельна ракета, що має довжину корпусу понад 9 метрів, стартова маса — орієнтовно 3,9 тонн, зокрема маса БЧ — 300 кг. Таким чином ворог хотів стати на заваді роботи «зернового коридору».

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В строю чф рф перебувало три такі ракетні катери, а наразі — вже два.

Нагадаємо, що напередодні було завдано ракетного удару по авіабазі Бельбек в тимчасово окупованому Криму, яку використовують загарбники.

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Фото — скріншот

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