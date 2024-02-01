«Вперше в історії світових воєн»: Бутусов розповів подробиці унікальної операції зі знищення ракетного катера росіян у Криму

Відомий журналіст Юрій Бутусов прокоментував знищення ЗСУ ракетного катера окупантів «Івановець» у Чорному морі та розповів подробиці унікальної операції.

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«Вперше в історії світових війн у результаті групового удару морських дронів, які наводились через космічний сателіт, знищено бойовий корабель, який знаходився на ходу у відкритому морі у повній бойовій готовності. 1 лютого 2024 року морські дрони підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський ракетний катер проекту 12411 у Чорному морі біля захищеноі військово-морськоі бази на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Ракетний катер проекту 12411, водотоннажністю до 500 тон, з екіпажем у 40 чоловік, озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами „Москіт“ П-270. Судячи з відео, група у складі щонайменше п’яти морських дронів ГУР МОУ послідовно один за одним атакували ракетний катер, який, очевидно, здійснював бойове патрулювання та оборону бази. Варто відмітити, що розвідка росіян підхід дронів не помітила», — повідомив він.

За словами журналіста, екіпаж ракетного катеру, судячи з відео, помітив наближення дронів візуально тільки перед самою атакою.

«Катер в момент атаки був на ходу, і міг маневрувати. Ракетний катер може розвинути швидкість понад 30 вузлів, і просто втікти від дронів. Але набрати швидкість „Івановець“ не встиг. Носова 76 мм зенітно-артилерийська установка АК-176, як добре видно, знаходилась в походному положенні, тобто не вмикалась та вогонь не відкрила. Також не помітно, щоб росіяни встигли привести до бою дві 30 мм зенітно-артилерийські установки АК-630, які здатні вести щильний вогонь по рухомих цілях на ближніх відстанях. Але очевидно по дронах було відкрито кулеметного-автоматний вогонь з близької відстані черговою вахтою. Однак через малі габарити, швидкість та маневрування дронів росіянам їх вразити не вдалось», — написав Бутусов.

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Він звернув увагу на грамотно обрану тактику атаки командирами Group 13 — перший дрон вдарив у корму катеру з правого борту для того щоб вивести з ладу гвинти.

«Катер не зміг розвинути повну швидкість, але не зупинився. Тоді другий дрон також вразив гвинти, але вже з лівого борту. Цими двома ударами катер був надійно позбавлений ходу та маневру. Після чого корабль грамотно добили. Третій дрон вдарив в середину корпусу під ракетними установками „Москіт“, та спричинив велику вирву у лівому борту. Відео з цього дрону не показане. Але результати влучання видно з камери четвертого дрону, який оператор спрямував прямо у вирву від третього дрону у те саме місце. Вибух від четвертого дрону став для корабля фатальним. Внаслідок удару здетонували чотири ракети „Москіт“, повна маса яких складає 4 тони кожної. Ракетний катер „Івановець“ буквальн о розлетівся на шматки, шансів для порятунку у екіпажу майже не було. Блискучий успіх украінських воїнів, командування та оператори Group 13 ГУР МО показали високий рівень розвідки, планування, підготовки та управління операцією. Тактика атаки заслуговує вивчення як зразок», — розповів Бутусов.

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Як писали «ФАКТИ», військовий оглядач Павло Аксьонов вважає, що ЗСУ вдосконалюють тактику боротьби з Чорноморським флотом росії.

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