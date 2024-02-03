Відомий боксер помер у 23 роки після чотирьох нокдаунів (відео)

Відомий японський боксер найлегшої ваги Казукі Анагучі помер у 23 роки через травми, які він отримав в бою 26 грудня, повідомляє The Ring з посиланням на Федерацію боксу Японії. Раніше молодий боксер помер після вбивчого нокауту.

ВІДЕО ДНЯ

Під час свого останнього поєдинку проти Сеї Цуцумі за титул чемпіона Японії Анагучі чотири рази побував у нокдауні (у 4-й, 7-й, 9-й та 10-й трихвилинках), але витримав усі 10 раундів. Хоча судді зрештою зафіксували перемогу Цуцумі одноголосним рішенням — 95:91, 94:92, 94:92.

На жаль, перша поразка у професіональній кар'єрі Анагучі (після шести перемог, у тому числі над триразовим претендентом на титул чемпіона світу Джонатаном Таконінгом) стала останньою.

Після поєдинку з Цуцумі боксер знепритомнів і був терміново доправлений до лікарні, де йому діагностували субдуральну гематому та зробили операцію на мозку. На жаль, Казукі Анагучі так і не прийшов до тями.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий боксер-професіонал, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайдений мертвим у своєму будинку.

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook