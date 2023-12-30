Відомого боксера-професіонала, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайшли мертвим у його будинку

Відомий турецький боксер-професіонал Джем Килич, який у 2019 році бився в андеркарді непереможного Тайсона Ф'юрі і здобув 17 перемог у 18 боях, знайдений мертвим у своєму будинку в США. За інформацією Boxing Scene, атлет помер від передозування наркотиків.

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Повідомляється, що боксер суперсередньої ваги, який народився в Німеччині, але у 19 років перебрався до Сполучених штатів Америки, останнім часом боровся з проблемами психічного здоров'я та наркозалежністю. Свій останній бій Килич провів у серпні 2022 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг американця Марко Дельгадо.

Джем Килич (ліворуч) виграв 17 із 18 боїв на професіональному рингу

«Ніколи не думав, що писатиму щось подібне просто зараз, — відреагував на смерть колишнього підопічного менеджер Шейн Шапіро. — Я в шоку. Спочивай з миром, Джем Килич — перший боєць, який ризикнув зі мною переїхати з Німеччини до Лос-Анджелеса, прожив зі мною 7 років і був частиною моєї родини. Ті, хто знає, знають.

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Я і Джем завжди були поряд. У нас було так багато злетів та падінь, і ми не завжди сходилися у поглядах, але спогади, які ми створили разом, ніколи не зникнуть. Тебе завжди пам'ятатимуть… RIP Чемпіон Джем Килич".

Зазначимо, що своєї єдиної поразки на профірингу Джем Килич зазнав у 2020 році, коли програв технічним нокаутом непереможному американцю Стівену Нельсону. «Чорт забирай, це сумно чути. Спочивай з миром, Джем Килич. Для мене було честю розділити з тобою ринг», — написав у X (колишній Twitter) єдиний кривдник турка на рингу.

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Додамо, що у Джема Килича залишилися дружина і мати, яку він обожнював.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

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