Відомого боксера-професіонала, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайшли мертвим у його будинку
Відомий турецький боксер-професіонал Джем Килич, який у 2019 році бився в андеркарді непереможного Тайсона Ф'юрі і здобув 17 перемог у 18 боях, знайдений мертвим у своєму будинку в США. За інформацією Boxing Scene, атлет помер від передозування наркотиків.
Повідомляється, що боксер суперсередньої ваги, який народився в Німеччині, але у 19 років перебрався до Сполучених штатів Америки, останнім часом боровся з проблемами психічного здоров'я та наркозалежністю. Свій останній бій Килич провів у серпні 2022 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг американця Марко Дельгадо.
«Ніколи не думав, що писатиму щось подібне просто зараз, — відреагував на смерть колишнього підопічного менеджер Шейн Шапіро. — Я в шоку. Спочивай з миром, Джем Килич — перший боєць, який ризикнув зі мною переїхати з Німеччини до Лос-Анджелеса, прожив зі мною 7 років і був частиною моєї родини. Ті, хто знає, знають.
Я і Джем завжди були поряд. У нас було так багато злетів та падінь, і ми не завжди сходилися у поглядах, але спогади, які ми створили разом, ніколи не зникнуть. Тебе завжди пам'ятатимуть… RIP Чемпіон Джем Килич".
Зазначимо, що своєї єдиної поразки на профірингу Джем Килич зазнав у 2020 році, коли програв технічним нокаутом непереможному американцю Стівену Нельсону. «Чорт забирай, це сумно чути. Спочивай з миром, Джем Килич. Для мене було честю розділити з тобою ринг», — написав у X (колишній Twitter) єдиний кривдник турка на рингу.
Додамо, що у Джема Килича залишилися дружина і мати, яку він обожнював.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.
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