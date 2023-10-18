За перемогу отримав би лише 18,5 євро: молодий боксер помер після вбивчого нокауту (відео)

Молодий бразильський боксер-аматор Жоау Віктор Пенья помер у лікарні у віці 23 років від наслідків удару. Раніше боксер впав у кому та помер після яскравої перемоги на шоу Пакьяо.

РЕКЛАМА

Пенья був важко нокаутований у поєдинку, що проходив у Сізока-де-Жерікоакоара (Бразилія). Лише через півтори хвилини після стартового гонгу Віктор Жоау впав на підлогу після потужного удару в голову. При цьому молодик втратив свідомість та залишився лежати нерухомо, після чого до нього поспішили медики для надання допомоги.

Rapaz morre as ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.



João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco на região da cabeça em uma luta amadora no últim dissabte (7). Um video que nas redes sociais muestra o momento do combate. As imagens são fortes. #MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh — Negócio de Luta (@negociodeluta) October 13, 2023

Здавалося, все обійшлося, і Пенья навіть отямився незабаром після втручання медичної бригади. Але, на жаль, стан молодого спортсмена раптово погіршився, і його доправили до лікарні. Лікарі три дні боролися за його життя, але в підсумку їхні зусилля виявилися марними. Після смерті боксера бразильська поліція розпочала розслідування цієї справи.

Додамо, що брат Жоау Віктора, даючи коментар кільком місцевим ЗМІ, неодноразово наголошував на тому, що його брат бився в тому бою за дуже невеликі гроші. Дивно, але переможець мав отримати лише 18,5 євро, а той, хто програв, — вдвічі менше.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер з боксу помер просто під час бою своєї дружини за титул чемпіонки світу.

РЕКЛАМА

364

Читайте нас у Facebook та Instagram