Більше 800 російських фашистів, 31 артсистема і 13 бойових броньованих машин: названо втрати ворога за добу

Попри російські інформаційні вкиди про «підготовку Залужним походу на Київ» Сили оборони України стійко тримають свої позиції та завдають ударів по районах скупчення живої сили загарбників та їхньої бойової техніки. Так, протягом 710-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України було знищено ще 810 російських військових (загальна цифра «чорних пакетів» рухається до 389 тисяч). Також було знищено 31 артилерійську систему, 2 танки, 13 бойових броньованих машин та ін.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Тим часом підступний ворог, за даними Генерального штабу ЗСУ, завдав по Україні 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, а також здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

РЕКЛАМА

На передовій протягом доби відбулося 66 бойових зіткнень, в т. ч. :

Куп’янський напрямок — відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області;

Лиманський напрямок — відбито 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області;

Бахмутський напрямок — Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області;

Авдіївський напрямок — ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку: протягом минулої доби відбито 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області;

Мар’їнський — ворога стримують неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак;

Шахтарський — відбито 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області;

Запорізький напрямок — відбито атаку противника в районі Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції на лівобережному працдармі, попри спроби ворога вибити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

РЕКЛАМА

В одному з боїв воїни 63 бригади показала реультат злагодженої та спільної роботи з мужніми побратимами з 126 бригади ТРО.

А бійці 36-ї бригади морської піхоти показали, як ведуть вогонь на ураження ворога з РСЗВ «Град».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого у російському Волгограді українські дрони атакували одне з найбільших підприємств з виробництва нафтопродуктів — НПЗ «Лукойл», на підприємстві виникла пожежа. У ЗМІ повідомили, що це була спецоперація СБУ

112

Читайте нас у Facebook