Вночі у російському Волгограді українські дрони атакували НПЗ «Лукойл», на підприємстві виникла пожежа. Це була спецоперація СБУ

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Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що під час атаки два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти. Хоча губернатор Волгоградської області рф Бочаров заявляв, що пожежа на території нафтопереробного заводу сталася внаслідок падіння збитого безпілотника.

Тим часом народний депутат України Єгор Чернєв стверджує, що своїми атаками по території рф Україна знищує основу російської економіки: «За даними Міненерго рф, через удари українських безпілотників по їхнім НПЗ, російський експорт бензину впав на третину. Це само по собі вже є величезним ударом по росії. Але є і не менш важливі наслідки скорочення нафтопереробки у росії. Суть в тому, що через наразі обмежені потужності НПЗ, росії або доведеться скорочувати свій нафтовидобуток, оскільки нафту не буде де зберігати, або знижувати на неї експортні ціни, щоб збільшити обсяги продажу. І перше, і друге тягне за собою суттєві збитки плюс до тих втрат, які вже викликало скорочення експорту бензину. І це був лише тільки початок, розвідка боєм. Найголовніше ще попереду».

Нагадаємо, що днями безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі.

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