Не кримінальна відповідальність: що робити військовозобов’язаному, якого начебто «внесли до бази розшуку»

Новий законопроєкт про мобілізацію, який подано до Верховної Ради, містить «неприємні сюрпризи» не тільки для українців за кордоном, але й для всіх військовозобов'язаних чоловіків.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, в тому, що за деяких обставин військовозобов'язаний громадянин може потрапити до бази розшуку ТЦК. Про це розповіла адвокатка Кристина Очкур.

За її словами, іноді працівники ТЦК чи поліції спекулюють цим, запевняючи громадян, що ті вже знаходяться у розшуку.

«Зараз багато чоловіків говорять про те, що їх начебто внесли у базу розшуку від ТЦК. Про це їх повідомив дільничий чи ще хтось інший. Давайте розбиратися, коли і як заповнюють цю базу. Адже навіть війна не є причиною для маніпуляцій почуттями громадян та необізнаністю у деяких питаннях, щоб змусити їх до явки у військкомат. Це не припустимо зі сторони держави», — підкреслила Очкур.

РЕКЛАМА

За словами юристки, поняття розшуку застосовують тільки до тих людей, які вчинили кримінальне правопорушення. При цьому порушення правил військово обліку — це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Це не кримінальне правопорушення. Тобто у вас має бути порушення статті 335 чи 337 Кримінального кодексу. Це статті, які говорять про ухилення від мобілізації. І у такому випадку проти вас має бути відкрите кримінальне провадження», — зазначила адвокатка.

РЕКЛАМА

Вона пояснила, що у цьому разі військовозобов'язаний буде вважатись підозрюваним. Однак у розшук його можна оголосити лише за ухвалою суду або постановою слідчого чи прокурора.

Юристка підкреслила, що перевірити цей момент можна на сервісі МВС. Там можна подивитись, які бувають підстави для розшуку, якщо особа в ньому перебуває, та який саме орган розшукує.

РЕКЛАМА

За її словами, якщо дільничий стверджує, що військовозобов'язаний вже є у базі розшуку, то він має назвати номер кримінального провадження чи дати посилання на постанову про розшук цієї особи.

«Хочу вам одразу сказати, що якщо вам запхали повістку у двері, а потім розказують про те, що ви у розшуку, то нестрашно. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, отримували мобілізаційне відрядження на відправку і не з'явились, тоді вас дійсно можуть внести у базу, і це реальний розшук, а не той, яким вас лякають», — зазначила Очкур.

Раніше ми розповідали, як деякі ветерани війни коментують новий законопроєкт про мобілізацію.

291

Читайте нас у Facebook