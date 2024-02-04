Дуже неприємні сюрпризи: адвокат пояснила, які небажані положення є новому законопроекті про мобілізацію

Оновлений законопроєкт про мобілізацію № 10449, який уряд нещодавно зареєстрував у парламенті, передбачає низку неочікуваних змін для чоловіків не тільки в Україні, але й за кордоном.

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Зокрема, згідно тексту документу, придатні для служби в армії чоловіки, які перебувають за кордоном, будуть в обов'язковому порядку ставати на військовий облік, говориться в публікації адвокатського бюро «Пані в законі» у YouTube, повідомляє проєкт Styler.

«При цьому у проекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше», — каже адвокат Христина Очкур.

У документі вказано, що будь-які консульські дії за кордоном для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років тепер будуть можливі тільки за наявності військово-облікового документа.

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«Це стосується й оформлення закордонних паспортів, якщо у вас закінчився строк паспорта і ви перебуваєте поза межами України», — наголошує юрист.

«Скоріш за все, цей текст буде погоджено. Поки за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься у цьому напрямку досить швидко», — говорить Очкур.

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Зазначимо, що згідно із чинним законодавством, якщо громадяни України виїхали за кордон на понад 3 місяці, то потрібно протягом 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування стати на облік. Це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі порушення громадянина покарають штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення протягом року накладатимуть штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Схоже, що такі не зовсім приємні обмеження можуть автоматично спонукати чоловіків будувати плани на те, щоб залишитися у майбутньому за кордоном.

Нагадаємо, що в Раді вже зробили попередні висновки із запропонованих урядом мобілізаційних новацій, і вони не надто приємні для їхніх авторів.

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