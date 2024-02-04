36.25 / 36.81 39.45 / 40.17
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Сприятиме «омолодженню» армії: ветеран назвав «правильні» положення нового законопроєкту про мобілізацію

12:40 4 лютого 2024
Мобілізація

Всупереч критиці нового законопроєкту про мобілізацію ветеран війни Юрій Гудименко вважає, що в ньому є і правильні положення.

Крім того, новий законопроєкт, на його думку, є більш системним. Про це Гудименко сказав в інтерв'ю Radio NV.

«Наприклад, нарешті можна казати про штрафні санкції для ухилянтів. Вони будуть схожими, наприклад, до того, що було з людьми, які не платили аліменти. Тому що раніше бути ухилянтом було суттєво вигідніше, ніж бути неплатником аліментів», — зазначив він.

Ветеран війни також підтримує пропозицію скасувати строкову службу, запровадивши замість неї базову військову підготовку для всіх військовозобов'язаних чоловіків і для жінок (для останніх — за бажанням).

РЕКЛАМА

Він також прокоментував зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

«Я не думаю, що зниження на два роки якось поверне в інший бік, не можна буде говорити, мені здається, про омолодження армії. Але можна буде говорити про те, що процес старіння трошки буде повільніший», — резюмував Юрій Гудименко.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про побоювання українців про можливість масового неповернення чоловіків з-за кордону.

РЕКЛАМА

161

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Близнюкам – несподівані новини, Скорпіонам – зміни у житті, Ракам – поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

Близнюкам — несподівані новини, Скорпіонам — зміни у житті, Ракам — поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

Залужний та Зеленський

Слова Залужного «роздратували» Зеленського: що про це стало відомо Bloomberg

Молодий місяць

Молодий місяць у лютому-2024: після нього особисте життя точно зміниться у трьох знаків зодіаку

Олексій Арестович

«Втеча» Арестовича: розвідники зробили різку заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту