З магнітами на лічильнику краще не «гратися»: українців почали штрафувати на суму до 100 тисяч грн
Схоже, через неможливість підвищити низку тарифів, уряд вирішив «закрутити гайки» для більшості споживачів.
Зокрема, споживачів зобов'язали проводити регулярну повірку лічильників, а також посилили штрафи за будь-яке порушення. У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність. Про це пише видання «На пенсії».
Щодо газових лічильників, то штрафи можна отримати, якщо:
- провести самовільний газопровід,
- відновити відключене газопостачання без дозволу,
- підключити додаткові газові прилади,
- пошкодити лічильник,
- втрутитися в роботу облікових приладів, зокрема зірвати пломбу.
Втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів, тобто 850 — 3 400 грн.
Перешкоджання перевірці обкладається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних податком доходів, тобто штраф від 850 — 2 550 грн.
Самовільне пошкодження пломби може обійтися порушнику у 100 000 грн, оскільки, окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.
Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти за:
- використання води в обхід лічильника,
- самостійний демонтаж облікових приладів,
- пошкодження або втручання в роботу лічильника,
- недопуск контролера до перевірки.
Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку штраф за зрив пломби, буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.
Магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 грн.
Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн.
Демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів.
Підключення без лічильника розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.
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