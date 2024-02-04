З магнітами на лічильнику краще не «гратися»: українців почали штрафувати на суму до 100 тисяч грн

Схоже, через неможливість підвищити низку тарифів, уряд вирішив «закрутити гайки» для більшості споживачів.

Зокрема, споживачів зобов'язали проводити регулярну повірку лічильників, а також посилили штрафи за будь-яке порушення. У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність. Про це пише видання «На пенсії».

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Щодо газових лічильників, то штрафи можна отримати, якщо:

- провести самовільний газопровід,

- відновити відключене газопостачання без дозволу,

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- підключити додаткові газові прилади,

- пошкодити лічильник,

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- втрутитися в роботу облікових приладів, зокрема зірвати пломбу.

Втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів, тобто 850 — 3 400 грн.

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Перешкоджання перевірці обкладається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних податком доходів, тобто штраф від 850 — 2 550 грн.

Самовільне пошкодження пломби може обійтися порушнику у 100 000 грн, оскільки, окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.

Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти за:

- використання води в обхід лічильника,

- самостійний демонтаж облікових приладів,

- пошкодження або втручання в роботу лічильника,

- недопуск контролера до перевірки.

Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку штраф за зрив пломби, буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 грн.

Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн.

Демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів.

Підключення без лічильника розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.

«ФАКТИ» також розповідали, чому частині українців доводиться платити за комуналку сусідів.

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