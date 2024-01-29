Тарифи на електрику точно зростуть в цьому році: в Раді шокували цифрами

Керівництво країни стоїть перед нелегким вибором: потрібно вдвічі підвищувати тарифи на електроенергію, і це, швидше за все, буде зроблено.

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Про це розповів член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю «Телеграфу».

«Нам потрібна політична воля для непростого та непопулярного кроку — відпустити та лібералізувати тарифи на електроенергію для населення. Сьогодні у нас дві державні компанії „Енергоатом“ і „Укргідроенерго“ по року дотують населення десь на 120 мільярдів гривень. Трохи менш як 100 мільярдів — це „Енергоатом“, десь близько 25 мільярдів — це „Укргідроенерго“. Фактично кожного без виключення українця дотують ці дві державні компанії. Ринкова ціна на електроенергію сягає від 5 до 6 гривень за кіловат-годину, і це без врахування тарифу на диспетчеризацію та доставку. Тариф для населення за спожиту електроенергію — 2 гривні 64 копійки, а до середини минулого року був вдвічі меншим. Тобто субсидіювання цими двома компаніями було ще більшим», — пояснив він.

Відповідаючи на запитання, коли ж очікувати підвищення ціни на електрику і до якого рівня, Нагорняк заявив, що, на його думку, до цього рішення нас вже підштовхують наші партнери.

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«Ми добре пам'ятаємо публічний лист Білого Дому до української влади з переліком реформ, які Україні бажано виконати для того, аби й надалі отримувати і фінансову, і військову допомогу від Сполучених Штатів. Цей лист прийшов у вересні 2023-го, і серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень. Зокрема, збільшення кількості детективів НАБУ, розширення їхніх повноважень тощо», — зазначив він.

Сергій Нагорняк також розповів, яким буде новий тариф на електрику.

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«Можна говорити, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення», — пояснив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо також, що вже нині пенсіонери змушені витрачати останні гроші на оплату рахунків через… хитрість енергетиків.

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