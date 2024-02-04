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Частина українців змушені платити за комуналку сусідів: чому так відбувається

11:40 4 лютого 2024
Лічильник води

Попри незмінність багатьох тарифів деякі українці змушені дедалі платити все більше за комуналку. Йдеться, зокрема про воду. Причина — в тому, що платіжки на воду нараховують, виходячи із показників будинкового лічильника.

І якщо всі мають квартирні лічильники, але частина сусідів використовує магніти, за цей ресурс заплатять усі жителі будинку, пише OBOZ.UA.

«У разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені вузлами розподільного обліку питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку», — пояснили в КП «Міськтепловоденергія».

Тобто якщо ви спожили 10 кубометрів, ви заплатите за втрати більше, ніж квартира, яка спожила 3 кубометри води.

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Також слід враховувати, що певні несумлінні споживачі можуть використовувати магніти, що впливатиме на покази лічильника. І хоча на ринку є й лічильники з антимагнітним захистом, вони зазвичай коштують дорожче.

Слід розуміти, що магніти використовують не тільки для водних, а й на газових та електричних лічильниках, і в такому випадку сплачувати за шахраюватого сусіда доведеться усім споживачам у будинку.

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Нагадаємо, що згідно з Постановою Кабміну № 1405 від 29 грудня, українців знову можна відключати від світла, газу та водопостачання, якщо є заборгованість, а заборона це робити поширюється лише на небагаточисельні групи населення.

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