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Гроші

Чекайте «сюрпризів» у платіжках: «Київводоканал» попередив споживачів про неправильні нарахування

19:55 4 лютого 2024
платіжки

Окрім необхідності платити за воду сусідів, на частину киян чекає ще один неприємний «сюрприз». Вони ризикують отримати платіжки за воду та каналізацію з невірними нарахуваннями.

Відповідне попередження опублікували на facebook-сторінці «Київводоканалу».

Підприємство повідомило споживачів, що до 9 лютого закриває облікові бази й показники квартирних лічильників не прийматимуться.

Ті, хто не встиг передати дані про обсяги споживання, мають готуватися до неприємних наслідків. У «Київводоканалі» заявили, що платіжки для таких клієнтів будуть розраховані за середнім споживанням, а отже сума може відрізнятись від фактичної.

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Водночас, споживачам, які тривалий час не передавали показники, загрожують невірні нарахування.

«Якщо ви забули чи не встигли передати показники вчасно, в цьому місяці нарахування буде здійснено за середніми показниками ваших лічильників за попередні періоди. Але якщо ви не передаватимете дані довгий час, це може призвести до невірних нарахувань», — йдеться в повідомленні.

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Варто нагадати, що клієнти «Київводоканалу» мають передавати показники квартирних лічильників щомісяця — з 10 числа до кінця місяця.

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Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти за використання води в обхід лічильника, самостійний демонтаж облікових приладів, пошкодження або втручання в роботу лічильника, недопуск контролера до перевірки.

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