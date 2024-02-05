Противник зробив паузу у наступі під Куп'янськом, посилив атаки на Авдіївку та обстріли населених пунктів, — дані Генштабу

На фронті тривають жорсткі бої за Авдіївку, яку намагається оточити ворог. Загалом за добу, що минула, противник завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень:

На Куп’янському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Фото Генштабу

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Нагадаємо, що експерти не виключають, що росія готова воювати в Україні до 2027−2028 років, сподіваючись, що економічна мобілізація переломить хід війни.

А полковник Збройних сил Австрії Маркус Райзнер зазначав, що наразі на фронті певний паритет, тому ситуація збалансована, але ЗСУ відчувають дефіцит боєприпасів.

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Фото Генштабу ЗСУ

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