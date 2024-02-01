«Дозвольте мені померти тут»: ВВС опублікували кадри з Авдіївки, на яку наступають окупанти

Одні з найзапекліших боїв за останні місяці точаться навколо міста Авдіївка. Минулого тижня мер Авдіївки визнав в інтерв'ю інформаційному агентству AFP, що росіяни вперше увірвалися в місто. Однак, за словами мера, російські війська були успішно витіснені.

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Британська телерадіокомпанія BBC повідомила, що російські війська просунулися до околиць Авдіївки. Віталій Барабаш, голова військової адміністрації Авдіївки, повідомив ВВС, що це були лише невеликі диверсійні групи, а не більші сили.

«Вони просунулися вперед, але вулиця Соборна, про яку всі говорять, у нас в руках. Ми їх відтіснили», — сказав Барабаш в інтерв'ю ВВС.

Війна прийшла до Авдіївки у 2014 році. Відтоді мир у місто так і не повернувся. Наслідки були суворими. З 30 000 мешканців, що проживали тут до війни, влітку залишилося лише близько 1 650, а зараз — трохи більше 1 000. 400 людей втекли з жовтня, коли росія почала свій великий наступ на місто.

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Віктор, який дав інтерв'ю ВВС, каже, що виїхав з міста після ескалації бойових дій, тому що його дружина дуже хвора.

«Це нестерпно. Я повинен був виїхати, щоб врятувати свою дружину», — сказав Віктор в інтерв'ю BBC.

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Але співробітники поліції, які евакуюють цивільне населення, розповіли ВВС, що не всі жителі хотіли покинути зруйноване війною місто. Поліцейські показали, зняте місяць тому, на якому вони благають літню жінку евакуюватися. У будинок жінки щойно влучило кілька ракет.

«Дозвольте мені померти тут», — приглушеним голосом відповіла жінка.

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Багато українців вважають, що ті, хто залишився в зруйнованих війною містах, є проросійськи налаштованими. Як зазначає ВВС, в деяких випадках це може бути правдою, але навряд чи в умовах Авдіївки, де смерть може прийти будь-якої миті.

Раніше повідомлялося, що протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Під вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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