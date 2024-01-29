Стало відомо, скільки ще часу планує воювати росія

росія готова воювати в Україні ще кілька років, до 2027−2028 року. Президент рф володимир путін сподівається, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

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«Наразі ми перебуваємо в ситуації, коли росія витрачає 40% ВВП на цю війну — це більше, ніж на охорону здоров'я та освіту», — заявив цього тижня західний чиновник в інтерв'ю The Telegraph.

Це статистика, якій колективний Захід намагається відповідати. З часом, попереджають військові експерти, це може дати росії переважну матеріальну перевагу для перемоги у війні в Україні. І хоча нагальність ситуації широко визнається за лаштунками, західні уряди просто не встигають за нею.

«Це, бляха, божевілля», — сказав один британський військовий інсайдер, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто, посилаючись на інституційні бар'єри на шляху розширення західного виробництва озброєнь.

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Засекреченість російської оборонної промисловості і схильність офіційних осіб перебільшувати цифри в пропагандистських цілях ускладнюють оцінку точних масштабів переходу росії до військової економіки. Але майже всі експерти сходяться на думці, що він реальний, небезпечний і відбувається повним ходом. За офіційними даними, росія збільшила військові витрати з 2,7% ВВП у 2022 році, 3,9% у 2023 році до 6% - або близько третини всіх державних витрат — у 2024 році. Це, ймовірно, маскує набагато більшу цифру, яка включає витрати на відновлення окупованих частин України і перенаправлення багатства приватного сектору на військові потреби.

У 2023 році росія виробила 1 530 танків і 2 518 бойових броньованих машин, заявив у грудневій доповіді парламенту міністр оборони росії сергій шойгу. За його словами, це означає збільшення виробництва танків на 560 відсотків з лютого 2022 року. Виробництво бойових машин піхоти зросло на 360 відсотків, а бронетранспортерів — на 350 відсотків.

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Цього було б достатньо лише для поповнення того, що росія вже втратила на полі бою, а не для розширення своєї армії. Цього місяця західні чиновники заявили в інтерв'ю New York Times, що росія має намір виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік — удвічі більше, ніж західні розвідувальні служби спочатку оцінювали можливість росії виробляти до війни. Додайте сюди поставки снарядів, ракет і безпілотників з Ірану і Північної Кореї, і росія вже підтверджує свою вогневу перевагу, яку вона мала на початку війни, йдеться у публікації.

Дмитро Альперович з аналітичного центру Silverado Policy Accelerator пояснює: «Потрібно дивитися на конкретику. Чи здатна росія перевершити Захід у будівництві підводних човнів або фрегатів? Ні. Але чи здатна вона перевершити Захід у виробництві артилерійських снарядів? Так. Вона має великий потенціал у цій сфері, якого Захід не мав через те, що артилерія у росії була пріоритетною протягом багатьох десятиліть. І вона дуже швидко поставила себе на військові рейки, коли йдеться про оборонне промислове виробництво, чого Захід не зробив. І, знаєте, це має сенс, ми не перебуваємо у стані війни, і ця війна не є для нас екзистенціальною, як для України. Ми не поспішали з довгостроковими контрактами, ми не поспішали з нарощуванням промислового виробництва, особливо в Європі».

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Наразі російський видобуток навряд чи забезпечить достатню кількість матеріалів для того, щоб повернутися до загального наступу у 2024 році. За попередні два роки вона зазнала надто великих втрат, щоб створити надійну наступальну силу.

«Ми повинні визнати той факт, що росії вдалося запустити свій військово-промисловий комплекс і пристосуватися до економіки воєнного часу. З Північною Кореєю та Іраном путін має надійних постачальників військової техніки, які анітрохи не дбають про потреби власного народу, — сказав Норберт Реттген, колишній голова комітету у закордонних справах Бундестагу. — Якщо нам не вдасться рішуче посилити нашу підтримку України, щоб вона змогла у військовому плані перемогти росію, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші європейські держави. Підтримка України зараз — це наш найкращий захист від росії».

Через брак кваліфікованих інженерів багато вироблених ракет у рф є неякісними, що призводить до високого рівня відмов. І незважаючи на збільшення виробництва (деякі джерела стверджують, що до літа минулого року росія перейшла від 40 до 100 ракет на місяць), заводи ледве встигають за попитом. Оглянуті українськими експертами фрагменти ракет, які були використані під час атак на українські міста цього місяця, показали, що боєприпаси були виготовлені в грудні 2023 року. З цієї причини, пише видання, інтенсивність обстрілів цієї зими набагато, набагато нижча, ніж минулої зими.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Олександра Литвиненко: «Нападаючи на Україну, росія також вважає, що воює із Заходом».

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