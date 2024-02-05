«Думали, що це буде чесно»: MÉLOVIN про результат голосування на Нацвідборі «Євробачення-2024»

Завершився Нацвідбір на «Євробачення-2024» та вирішено, хто поїде у Мальме (Швеція) представляти на конкурсі Україну. Глядацьке голосування з великим відсотком вирішило, що це буде новостворений дует популярних співачок alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria». Нагадаємо, що за голосуванням журі (Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець) Нацвідбору ця пісня посіла друге місце.

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Відразу після фіналу, у соціальних мережах виконавців, які приймали участь у цьогорічному відборі, розпочалися обговорення результатів. MÉLOVIN виклав свій коментар одному з телеканалів, де ставить під сумнів правдивість результатів. Нагадаємо, за голосуванням журі та глядачів він посів третє місце.

«Чи погоджуюсь я з голосуванням? — написав MÉLOVIN під відео. — Воно викликає багато запитань: „злетіла“ ДІЯ — це неможливо, адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта і дарма; розрив між 1 і 2 місцем в 600 000 — питання; а ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували оцінили найвище…»

Шанувальники артиста відразу зреагували на його допис, підтримавши його сумніви.

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«Ні, не вірю я цьому голосуванню, — написали у коментарях. — Це сюр».

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Між тим, у своєму дописі MÉLOVIN підтримав переможниць Нацвідбору на «Євробачення». Співак зізнався, що слухав їх пісню на повторі.

«Ваші спроби одягнути на мене сорочку жертви, яка не вміє програвати, виглядають досить дивно, — написав артист. — У мене є зерно сумніву стосовно голосування, але аж ніяк до наших переможниць».

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Як пройшов фінал національного відбору на «Євробачення», усі подробиці та скандали — у нашому матеріалі.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко розкрив подробиці конкурсу.

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