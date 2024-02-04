Нарешті стало відомо, хто представить Україну на «Євробаченні» у Швеції

Україна з другої спроби обрала свого представника на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», який цьогоріч відбуватиметься в Мальме (Швеція). У фіналі відбору, який відбувся 3 лютого, не вдалося визначити переможця через збій у додатку «Дія», на платформі якого проходило голосування. Тому організатори вирішили продовжити голосування до 19.05 четвертого лютого.

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Шоу результатів провели у прямому ефірі з укриття. За результатами оцінок журі (Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець) найвищі бали отримав гурт Ziferblat. Судді підкреслили, що вони оцінювали саму пісню та її виконання наживо.

Журі розподілили свої бали так:

Ziferblat -11

alyona alyona & Jerry Heil -10

MÉLOVIN — 9

INGRET — 8

YAGODY — 7

YAKTAK — 6

ANKA — 5

DREVO — 4

SKYLERR — 3

NAZVA — 2

NAHABA — 1

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У голосуванні в «Дії» взяли участь рекордна кількість глядачів — 1 167 176 користувачів. Це на мільйон більше, ніж минулого року.

Глядачі розподілили свої голоси таким чином:

alyona alyona & Jerry Heil — 11

YAKTAK — 10

MÉLOVIN — 9

Ziferblat — 8

YAGODY — 7

SKYLERR — 6

NAHABA — 5

ANKA — 4

DREVO — 3

INGRET — 2

NAZVA — 1

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Отже за сумою балів перемогли alyona alyona & Jerry Heil, які і поїдуть на конкурс в Мальме.

Організатори запевнили, що голосування було коректним та відображає реальну кількість голосів за кожного учасника. За його правдивістю слідкували аудиторські компанії.

Як пройшов фінал національного відбору на «Євробачення», усі подробиці та скандали — читайте у нашому матеріалі.

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