Скандал з нацвідбором на «Євробачення»: збій в голосуванні та відмова від участі

Фінал національного відбору на «Євробачення», який відбувся ввечері 3 лютого, завершився грандіозним фіаско. Україна не змогла обрати переможця через масштабний збій голосування в застосунку «Дія». Щойно оголосили про старт, платформа не витримала навантаження, і просто «лягла». Проголосувати змогли лише приблизно 2000 користувачів. Як зазначили в Мінцифрі, цьогоріч була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

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Голосування намагалися відновити, проте система працювала зі збоями. Тож навряд чи можна назвати його результати коректними. Саме тому одна із учасниць — співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) зняла свою кандидатуру з конкурсу. Вона каже, що це було для неї важке рішення. Адже готувалася до виступу з великою командою.

«Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз — це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. „Дія“ працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті», — пояснила своє рішення співачка.

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Фото: instagram.com/skylerr_official

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Вона додала, що їй не цікаво брати участь в піар-перегонах, на які перетворився конкурс. SKYLERR вважає, що «немає переможців в цьому марафоні».

Вперше в історії переможця обиратимуть з другої спроби. Наразі голосування продовжено. Воно буде тривати до 19. 05 четвертого лютого. Після закриття ліній будуть оголошені результати голосування телеглядачів. Також свої оцінки озвучать члени журі (Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець). Цьогоріч судді були лояльними до учасників, робили мало критичних зауважень. Андрій Данилко, в незмінному чорному спортивному костюмі, масці та кепка, до якої причепив рожевий бант, дивував жартами та репліками на суржику, які вже розлетілися мережею.



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Попри все, саме фінальне шоу, яке з міркувань безпеки було записане раніше, було досить видовищним та різнобарвним, воно проходило під темою «культурного ДНК нації». Запальна Руслана розірвала сцену своїми «Дикими танцями», з якими здобула першу для України перемогу 20 років тому. 50-річна артистка вразила своєю бездоганною формою — її спортивній статурі можна лише позаздрити.

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Окрім 11 конкурсантів, у шоу виступили зірки українського шоубізнесу: гурт "TVORCHI" з оркестром, представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2023" Анастасія Димид з піснею "Квітка" у дуеті з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, переможці «Євробачення-2022» гурт "Kalush Orchestra" із ансамблем "Калина", Джамала.

Тіна Кароль, яка брала участь у «Євробаченні» у 2006 році, представила свою нову драматичну пісню «Троянди» та здивувала неочікувано простим образом. Вона вийшла на сцену без макіяжу, в джинсах, а волосся прибрала за допомогою хвилястого обручу, який був модний років 20 тому.

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«Справжня щирість! Виступати без гриму та концертного вбрання в ефірі нацвідбору на Євробачення — це мій виклик/вибір/бажання. Хотілось сконцентрувати увагу лише на пронизливому вокалі та глибокому сенсі пісні», — поділилася артистка.

Фінальний акорд шоу зачарував публіку. Продюсер нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoбой) разом з конкурсантами виконали попурі пісень видатного композитора Володимира Івасюка, вшанувавши таким чином його пам’ять. Прозвучали такі композиції як «Пісня поміж нас співає», «Балада про мальви», «Запроси мене у сни», «Я твоє крило», «Два перстені», «Червона рута». Це був найчуттєвіший номер вечора.

Звісно, найочікуванішим став виступ головної зірки «Євробачення», ікони конкурсу, як її називають, - Вєрки Сердючки. Вона запалювала на сцені разом зі сценічною мамою, а свій номер "Swedish Lullaby" присвятила шведській співачці Loreen, на батьківщину якої цього року поїде хтось з учасників.

А окремі оплески заслужила харизматична дівчина — Катерина Заботкіна, яка супроводжувала ефір сурдоперекладом. Вона так емоційно та експресивно перекладала пісні мовою жестів, передаючи не лише їх зміст, а й ритм, музичні інструменти. Це було окреме шоу, яке додавало настрою. В мережі жартують, що саме цю дівчину варто відправити на «Євробачення».

Ознайомитися з усіма конкурсантами та їхніми піснями можна у нашому матеріалі.

Перед фіналом за оновленими прогнозами букмекерів перше місце посідав дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією «Teresa & Maria», друге місце — MÉLOVIN з піснею DREAMER, третє — ANKA з піснею «Палала». .

В інтерв'ю «ФАКТАМ» незмінний ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко розкрив залаштунки нацвідбору та назвав свого фаворита.



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