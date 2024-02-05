У сім'ї олімпійського чемпіона Токіо чекають на первістка (фото)

Знаменитий легкоатлет, олімпійський чемпіон Токіо та дворазовий чемпіон світу 23-норвежець Якоб Інгебрігтсен незабаром стане батьком, повідомляє nrk.no. Раніше титулована українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих оголосила про заручини.

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Про майбутнє поповнення в сім'ї один із найкращих бігунів сучасності повідомив у соцмережі разом зі своєю дружиною Елізабет.

«Поділитися такими новинами, напевно, один із найприємніших вчинків, які ви можете зробити, — написала пара в Instagram. — Ми дуже щасливі і з нетерпінням чекаємо на те, що буде далі. Нам уже п'ять місяців, і термін має бути у червні. Можливо, це не ідеально з огляду на те, що на початку місяця в Римі відбудеться чемпіонат Європи, але ми обговорили це питання і думаємо, що знайдемо спосіб вирішити цю проблему».

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Зазначимо, що ровесники Якоб та Елізабет зустрічалися з 16 років і минулого року зіграли весілля.

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Нагадаємо, що Якоб Інгебрігтсен — не лише олімпійський чемпіон у бігу на 1500 метрів та дворазовий чемпіон світу на дистанції 5000 метрів. У колекції норвежця аж 10 (!) золотих медалей чемпіонатів Європи на відкритому повітрі, у закритих приміщеннях та з кросу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітну олімпійську чемпіонку покликали заміж на Мальдівах.

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Фото Instagram

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