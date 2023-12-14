Вагітну олімпійську чемпіонку покликали заміж на Мальдівах (фото)

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 в одинарному розряді та віцечемпіонка у парному, знаменита швейцарська тенісистка 26-річна Белінда Бенчич, яка на початку листопада оголосила про вагітність, отримала пропозицію руки та серця, повідомляє blick.ch.

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Переможницю 10 турнірів WTA покликав заміж батько майбутньої дитини, 41-річний колишній словацький футболіст, а нині тренер з фітнесу Мартін Хромкович. Пропозицію руки та серця Белінда отримала під час спільного відпочинку на Мальдівах. У своєму Instagram тенісистка опублікувала чорно-біле фото, на якому вона під час романтичної вечері поклала на руку Мартіна свою руку з обручкою.

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«Так, це правда», — підтвердила пізніше Белінда Бенчич, відповідаючи в кулуарах церемонії вручення нагород Sports Awards на запитання, чи відбулися у неї заручини. Щоправда, коли весілля, пара ще не вирішила.

Зазначимо, що найвищим досягненням у кар'єрі Бенчич, яка заробила на кортах майже 12 млн доларів, є золота медаль Олімпіади-2020 у Токіо (а також «срібло» Ігор у парному розряді). Крім цього, за свою кар'єру Белінда здобула 10 титулів WTA, а в парі з легендарним співвітчизником Роджером Федерером два роки поспіль, 2018-го та 2019-го, вигравала престижний Кубок Хопмана для своєї країни.

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До речі, є багато прикладів, коли тенісистки поверталися на корт після народження дитини. Досить згадати легендарну американку Серену Вільямс чи українку Еліну Світоліну. Отже, Белінду Бенчич цілком ще можна буде побачити на корті після народження первістка. «Моя тенісна кар'єра ще далека від завершення. Але основну увагу буде приділено сім'ї», — підтвердила швейцарка, батьки котрої 1968 року емігрували з Чехословаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі.

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Фото Instagram

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