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Спорт

Чарівна Магучих оголосила про заручини: весілля — після Олімпійських ігор

9:52 4 листопада 2023
Ярослава Магучих з коханим

Уславлена українська стрибунка у висоту, чинна чемпіонка світу та чемпіонка Європи 22-річна Ярослава Магучих зізналася, що її хлопець зробив їй пропозицію руки та серця.

«У мене є хлопець. Він бігає 110 м з бар'єрами. І в мене вже є обручка, — зізналася Ярослава Магучих в інтерв'ю YouTube-каналу «Женя Янович». — Коханий зробив мені пропозицію, коли ми повернулися до України. При батьках. Тому тепер я заручена, моє серце зайняте.

Ми приїхали додому, батьки зустріли його. Сиділа і його мама — вона мій тренер. Я про обручку знала, бо ми її вибирали разом. Перед цим ми були в Америці, і він хотів, щоби все підійшло з розміром. Він сказав: «У мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитись». І повів мене до ювелірки. Потім я йому віддала цю обручку зі словами: «Тримай, я чекаю на пропозицію».

Батьки нічого не знали. У мене тато сказав: «Ну, Ярославо, треба було ще трохи подумати, щоб хлопець похвилювався». А мама одразу запитала: «Коли весілля? Готуватися чи ні?» Але весілля вже після Олімпійських ігор, звісно".

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Зазначимо, що Ярослава зустрічається з Назаром Степановим уже чотири роки. Він — професіональний легкоатлет, який спеціалізується на бігу на 110 метрів з бар'єрами, а ще син тренера Магучих — Тетяни Степанової.

Ярослава та Назар зустрічаються вже чотири роки

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Ярослава з майбутньою свекрухою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита українська тенісистка Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі.

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Фото Instagram

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