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Україна

Четверо людей загинули внаслідок удару окупантів по Херсону 5 лютого (фото, відео)

14:01 5 лютого 2024
Автомобіль, що згорів

У понеділок, 5 лютого, після 12:00 російські окупаційні війська у черговий раз обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків.

Згодом він уточнив, що загиблих троє — чоловіки 45 і 50 років, які були в автівці, та жінка, яка під час ворожого удару перебувала на вулиці.

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«Ще один чоловік отримав поранення. Він наразі ушпиталений. Країна-терористка продовжує вбивати і калічити мирних херсонців», — зазначив він та додав, що ще один чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям: «На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється. Будьте обережні! Ворог підступний».

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Нагадаємо, що нещодавно загарбники вдарили ракетами Мирнограду, що на Донеччині — одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Фото прокуратури

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