Ворог вкотре обстріляв Херсон: одна людина загинула і одна постраждала

Ранок 7 січня почався для херсонців новим російським обстрілом.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Зазначається, що під час ворожої атаки важкі поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували.

Як повідомляє місцева влада, медики намагалися врятувати пораненого чоловіка. Але травми, які він отримав, виявилися смертельними.

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Крім того, до лікарні з діагнозом «вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки» до лікарні доправили ще одного пораненого — чоловіка 1957 р.н. Він потрапив під ворожий удар у середмісті.

Зазначимо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був єдиний обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року. Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників. Так, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атак п'ятеро осіб були поранені, серед постраждалих двоє дітей.

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Нагадаємо, що напередодні, 6 січня, окупанти накрили вогнем село на Херсонщині, зруйнувавши будинки переселенців.

Фото ДСНС

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