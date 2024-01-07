38.42 / 39.16 42.08 / 42.91
Київ: -8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог вкотре обстріляв Херсон: одна людина загинула і одна постраждала

11:31 7 січня 2024
Рятувальники розбирають завали

Ранок 7 січня почався для херсонців новим російським обстрілом.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що під час ворожої атаки важкі поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували.

Як повідомляє місцева влада, медики намагалися врятувати пораненого чоловіка. Але травми, які він отримав, виявилися смертельними.

РЕКЛАМА

Крім того, до лікарні з діагнозом «вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки» до лікарні доправили ще одного пораненого — чоловіка 1957 р.н. Він потрапив під ворожий удар у середмісті.

Зазначимо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був єдиний обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року. Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників. Так, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атак п'ятеро осіб були поранені, серед постраждалих двоє дітей.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні, 6 січня, окупанти накрили вогнем село на Херсонщині, зруйнувавши будинки переселенців.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Щурам треба уникати авантюр, Бики відчують втому, а на Тигрів чекає успіх: східний гороскоп на тиждень 8 — 14 січня

Свято на ковзанці

Скорпіонам — корисні покупки, Левам — сприятливі події, а Близнюкам — реалізація ідей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на сьомий день року

Рятувальники розбирають завали

Ворог вкотре обстріляв Херсон: одна людина загинула і одна постраждала

Соня Морозюк і Роман Гринкевич

«Якщо це виявиться правдою, то ми не зможемо бути разом»: Соня Морозюк про скандал навколо нареченого та його батька-корупціонера

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту