Копи збунтувалися: у Дніпрі колишні «беркутівці» відмовилися воювати у складі бригади «Лють» (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, в соцмережах розгорається скандал. Виявляється працівники спецпідрозділів Нацполіції в Дніпропетровській області відмовилися переходити в штурмову бригаду «Лють». Відповідне відео «наради» щодо цього питання потрапило в мережу.

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На записі видно, як заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс намагається переконати підлеглих, але вони з ненормативною лексикою дискутують з керівництвом.

У соцмережах, куди злили це відео, зазначають, що Богоносу опонує майор поліції Андрій Селко. Він начебто переконує, що воювати поліцейські спецпризначенці готові, ба навіть влітку брали участь в контрнаступі, але виключно в складі свого підрозділу, пише korrespondent.net.

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При цьому, варто заначити, що розмова між керівництвом та підлеглими в Нацполіції супроводжується ненормативною лексикою. Скандальне відео викликало масштабну дискусію в соцмережах.

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За Володимира Богоноса вступився колишній начальник Кам’янського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області Сергій Лукашов. За його словами, Богоніс спілкується з поліцейськими батальйону поліції особливого призначення (колишній «Беркут»). Частину силовиків цього батальйону дійсно переводять до штурмової бригади «Лють».

«Але поліцейські зовсім не бажають їхати на фронт. Вони не навчені, воювати повинні військові, а в поліції інші функції. Ну і на відео ще можна почути багато інших „аргументів“», — зазначив Лукашов.

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Богоніс, як пише він, бойовий поліцейський, який воював в 2014—2015 роках, прийшовши в поліцію після Майдану і «спроможний особистим прикладом повести за собою людей».

«На його адресу від колишніх „беркутівців“ лунають образи що він „гнида с Майдана“. І один з поліцейських стверджує що на майдані „БЕРКУТ защищал страну!!!“. Щось все це не дуже вкладається в твердження журналістам міністра-психолога Ігор Клименко, що кожен поліцейський готовий захищати Україну», — додав Лукашов.

Українців дуже обурило відео та й самі «аргументи» копів. Користувачі справедливо зазначають, що в ЗСУ зараз воюють «і трактористи, і баристи», а спецпризначенці, виявляється, «не створені для війни».

Як писали «ФАКТИ», раніше ветеран війни Юрій Гудименко назвав «правильні» положення нового законопроєкту про мобілізацію.

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