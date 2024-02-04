Повістка на смітнику: у київському ТЦК розповіли про сурове покарання за подібний проступок

Мобілізація в Україні триває, і за ухилення від неї передбачено кримінальну відповідальність — від трьох до п’яти років за ґратами.

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Про це в інтерв’ю нагадав начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Новосядлий.

На прохання журналістів керівник військкомату прокоментував випадок, коли людина викидає повістку — навіть на смітник, наївно сподіваючись, що це звільнить її від необхідності з'являтися до ТЦК та СП.

«У разі неявки особи до ТЦК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з’являються у базі даних як розшукувані особи. Згідно з постановою 1487 Національна поліція має затримати та доставити до ТЦК військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення для складання протоколу. Поліція відпрацьовує свій алгоритм дій, і потім таких осіб нам доставляють», — розповів він.

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За його словами, у такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення.

«Якщо особа заявляє, що вона не бажає спілкуватися, то це вже явний факт ухилення від мобілізації. За це передбачено кримінальну відповідальність. Складають відповідні документи й матеріали подають на досудове розслідування стосовно ухилення», — зазначив Новосядлий.

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При цьому зазначив, що за це передбачено кримінальне покарання — від трьох до п’яти років в’язниці.

Керівник ТЦК повідомив, що є два види повісток. Перший вид, коли адресата повідомляють про запрошення до територіального центру для уточнення облікових даних. За неявку по такій повістці передбачена адміністративна відповідальність.

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Він нагадав, що в законодавстві визначено перелік підстав, які звільняють осіб від мобілізації, зокрема, бронювання працівників за зверненнями державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями.

«Також є звільнення за станом здоров’я та сімейними обставинами, наявність трьох дітей, дитини з інвалідністю, дружини чи одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи у разі відсутності осіб, які могли б здійснювати догляд і так далі», — сказав керівник ТЦК.

Нагадаємо, раніше адвокатка роз'яснила, як діяти військовозобов’язаному, якого начебто «внесли до бази розшуку» ТЦК.

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