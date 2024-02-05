«Нагадує німецьку армію середини 80-х років»: експерти про старі танки в Україні

В Україні зустрічаються моделі танків різних часів. Одна бригада складається з німецьких моделей 80-х років. Очевидно, Україна створила бронетанкову бригаду, що складається виключно з німецької техніки. 25-а повітряно-десантна бригада показала на фото німецькі танки Leopard 1A5. Раніше вона була оснащена бойовими машинами піхоти Marder. Але є проблема: техніка хоч і працює, але дуже стара.

ВІДЕО ДНЯ

З машинами із залишків німецьких запасів «25-та бригада все більше нагадує бригаду німецької армії середини 1980-х років, — пише американський журнал Forbes. — Це відбувається тому, що бронетранспортери Marder також є другим вибором; вони були вперше прийняті на озброєння в 1960-х роках, остання модель — Marder 1A5. Його наступником стала бойова машина піхоти Puma. Той факт, що аеромобільна бригада отримує танки замість літаків, пов'язаний з веденням бойових дій: оскільки протиповітряна оборона як України, так і росії є дуже ефективною, обидві сторони стримуються від повітряних боїв. І гелікоптери, і бойові літаки застосовуються рідко. Ось чому солдати, які фактично служать десантниками, зараз перетворюються на механізовану бригаду».

25-та бригада розгорнута на півдні й намагається запобігти просуванню російських військ під Куп'янськом. Танки «Леопард» оснащені 105-міліметровими гарматами. Чого не вистачає старим моделям, так це хорошої броні. Минулого року в соціальних мережах з'явилися фотографії з України, на яких видно, що танки мають підсилення. Leopard 1 був розроблений у 1956 році та вперше надійшов на озброєння Бундесверу у 1965 році. Його переваги полягають у мобільності та точності. На сьогодні уряд Німеччини надав Україні 30 танків Leopard 1A5 та 90 бойових машин піхоти Marder.

«Попри свій вік, Leopard 1A5 вважаються зручними для екіпажів з чотирьох осіб і відносно добре обслуговуються. Leopard 1 з його 850-сильним дизельним двигуном створений для водіння», — сказав данський бронетанковий інструктор в інтерв'ю Forbes.

РЕКЛАМА

Проте до старих німецьких танків додаються ще старіші російські моделі. В одному з репортажів на російському телебаченні було показано, як 810-та гвардійська бригада морської піхоти використовує танк Т-55 на східному березі Дніпра. Танк, схоже, перебуває в основному у своєму первісному стані, за винятком даху у вигляді клітки для захисту від безпілотників.

Виробництво цієї серії танків було розпочато ще у 1948 році. Радянський Союз прийняв її на озброєння у 1958 році. Ліцензії також були видані Китаю, Польщі та тодішній Чехословаччині. Фактично танки були зняті з озброєння у 2016 році, пише спеціалізований військовий сайт Militarytoday.

РЕКЛАМА

Їхні наступники, танки Т-62, також металобрухт. Вони теж використовуються в Україні. Однак, згідно з повідомленням в американському журналі Forbes, вони були принаймні частково модернізовані, зокрема мають посилену бронею й кращі навігаційні системи. Вони також мають захист від безпілотників. Сучасніша версія Т-62МВ існує з 1980-х років. Втім, Т-62, які також використовуються в Україні, навряд чи відповідають сучасним вимогам.

«Т-62 — це взагалі відлуння Другої світової війни», — сказав Forbes український солдат.

РЕКЛАМА

За даними сайту Oryx, який підраховує знищену техніку на основі загальнодоступних даних, росія втратила один танк Т-55 і ще один був пошкоджений. Серед моделей Т-62 понад 90 танків були знищені, пошкоджені, захоплені або залишені.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що пошкоджені в Україні танки Leopard ремонтують у Польщі.

190

Читайте нас у Facebook