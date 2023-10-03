Польща передала Україні перші відремонтовані «Леопарди»

Україна отримала перші танки Leopard, відремонтовані Польщею. Ремонт відбувся на заводі Bumar-Labędy.

«У той час, як інші роблять заяви, що стосуються майбутнього, ми діємо у згоді з українською стороною», — написала Польська група з питань озброєнь (PGZ) у соціальних мережах.

У своєму комюніке PGZ підкреслює, що поточна робота доводить: головною метою є надання реальної допомоги українським солдатам, які воюють. Польська група озброєнь також визнає, що розширює співпрацю в галузі постачання боєприпасів, запасних частин і сервісного обслуговування. Співпраця відбувається в межах двосторонніх угод, підписаних у 2022 році, які стосуються різних сфер української оборонної промисловості. Німецькі «Леопарди-2» ремонтуються в Польщі завдяки домовленості, досягнутій між Варшавою та Берліном.

У липні 2023 року глава польського Міністерства оборони Маріуш Блащак повідомив, що завод Bumar-Labędy розпочав ремонт танків, які згодом будуть передані Києву.

Україна отримала нову партію військової техніки з Берліна, про що свідчить оновлення на сайті німецького уряду. В рамках чергового траншу Київ отримав радіостанції для Leopard 2, всюдиходи, безпілотні комплекси Vector, боєприпаси для гранатометів, автомобілі для прикордонників та інше.

На початку вересня Німеччина оголосила про пакет допомоги на 400 мільйонів євро, в рамках якого українці отримають 200 бойових броньованих машин MRAP, 50 наземних безпілотників, боєприпаси та ракети AT2. Цього року Берлін надав Києву близько 5,4 млрд євро допомоги.

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