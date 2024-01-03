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Багато танків «Леопард» мають пошкодження: чим це загрожує Україні

21:00 4 січня 2024
танк Леопард

Лише невелика кількість сучасних бойових танків Leopard 2, доставлених з Німеччини в Україну, все ще доступна для участі в оборонній кампанії проти росії. Це пов'язано з нестачею запчастин та пошкодженнями, спричиненими спробами ремонту українськими військовими, пише Der Spiegel.

Тому політик з питань бюджету Себастьян Шефер закликає до швидких дій, щоб полагодити їх. Разом з міністром оборони Борисом Пісторіусом експерт з питань оборонного бюджету відвідав ремонтну майстерню галузі в Литві. Про це Шефер написав у листі оборонним компаніям Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW), які брали участь у ремонті:

«На жаль, доводиться констатувати, що лише дуже невелика кількість поставлених бойових танків все ще може бути використана Україною».

Відомо, що українські військові намагались відремонтувати танки самотужки, але марно. Бо це призвело лише до ще більшого ушкодження. Тому, додав Шефер, необхідно з'ясувати, чи можна запобігти виникненню таких ситуацій шляхом кращої підготовки механіків або надання додаткових інструкцій.

Нагадаємо, Україна отримала 21 танк Leopard 2A6 німецького виробництва: 18 з Німеччини та три з Португалії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Берлін і Варшава не можуть дійти згоди з питання ремонту танків «Леопард».

Читайте також: Нідерланди постачатимуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2, — глава міноборони

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