У Бразилії футболіст на 90+5-й хвилині заробив дурнуватий пенальті у свої ворота (відео)

Футболісту бразильського клубу «Мараньяо» Янну Бальдезу вистачило менше ніж 10 хвилин перебування на полі, щоб стати головним антигероєм гостьового матчу Копа де Нордесте проти АВС. Вийшовши на заміну на 89-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1 на користь своєї команди, 24-річний Бальдез на 90+5-й заробив дурнуватий пенальті у свої ворота. Раніше в Німеччині голкіпер забив «найдурніший автогол в історії».

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Під час однієї з останніх атак футболістів АВС, які щосили намагалися врятуватися від поразки, воротар «Мараньяо» Мойзеш забрав м'яч у руки. У цей час Бальдез вирішив підтримати свого голкіпера, поплескавши його по голові. Але натомість ударив рукою по… м'ячу, і рефері цілком справедливо призначив «найдурніший пенальті року».

За іронією долі, воротар Мойзеш удар з 11-метрової позначки відбив, але єдиний на обидві команди легіонер — чилієць Хав'єр Паррагес — все ж таки вдало зіграв на добиванні і врятував свою команду від поразки — 2:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що японський футболіст забив дурний гол у свої ворота.

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