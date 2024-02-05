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У Бразилії футболіст на 90+5-й хвилині заробив дурнуватий пенальті у свої ворота (відео)

17:59 5 лютого 2024
ФК АВС&nbsp;— ФК Мараньяо&nbsp;

Футболісту бразильського клубу «Мараньяо» Янну Бальдезу вистачило менше ніж 10 хвилин перебування на полі, щоб стати головним антигероєм гостьового матчу Копа де Нордесте проти АВС. Вийшовши на заміну на 89-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1 на користь своєї команди, 24-річний Бальдез на 90+5-й заробив дурнуватий пенальті у свої ворота. Раніше в Німеччині голкіпер забив «найдурніший автогол в історії».

Під час однієї з останніх атак футболістів АВС, які щосили намагалися врятуватися від поразки, воротар «Мараньяо» Мойзеш забрав м'яч у руки. У цей час Бальдез вирішив підтримати свого голкіпера, поплескавши його по голові. Але натомість ударив рукою по… м'ячу, і рефері цілком справедливо призначив «найдурніший пенальті року».

За іронією долі, воротар Мойзеш удар з 11-метрової позначки відбив, але єдиний на обидві команди легіонер — чилієць Хав'єр Паррагес — все ж таки вдало зіграв на добиванні і врятував свою команду від поразки — 2:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що японський футболіст забив дурний гол у свої ворота.

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