У Німеччині голкіпер забив «найдурніший автогол в історії»: відео курйозного взяття воріт

Напередодні у другій німецькій бундеслізі відбулося яскраве гамбурзьке дербі між «Санкт-Паулі» та «Гамбургом» (2:2), яке насамперед запам'ятається неймовірним автоголом воротаря гостей. Раніше дурнуватий гол у свої ворота забив японський футболіст.

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Свідками курйозного голу у свої ворота вболівальники стали в середині першого тайму: голкіпер «Гамбурга» Даніель Хойєр Фернандеш за рахунку 1:0 на користь суперника розіграв м'яч зі Штефаном Амбросіусом, який віддав пас Гільєрме Рамошу, португалець, в свою чергу, переадресував м'яч воротарю до лінії воріт, проте Хойєр уже встиг змінити позицію. Голкіпер «Гамбурга» спробував вибити м'яч, що не йшов у ворота, але той на засніженому полі зрадницьки підстрибнув перед воротарем і при ударі зрізався у ворота. Фанати вже охрестили «самостріл» 31-річного Хойєра «найгіршим автоголом в історії». Судіть самі…

До речі, «герой дня» Хойєр народився в Німеччині в родині португальця та німкені. Свого часу він виступав за молодіжну збірну Португалії, дебютувавши у поєдинку проти команди України та ставши у 2015 році віцечемпіоном Європи. За іронією долі, Хойєра вважають одним із найкращих воротарів Європи за грою ногами.

До честі футболістів «Гамбурга», вони до фінального свистка зуміли відіграти два голи та зберегли триочкове відставання від лідера «Санкт-Паулі», реально претендуючи на вихід у найсильніший дивізіон німецького футболу. До речі, після фінального свистка фанати «Гамбурга» скандували ім'я свого голкіпера.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар переплутав позначку для пенальті з м'ячем і «привіз» дурний гол у європейському чемпіонаті.

Фото ФК «Гамбург»

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