Японський футболіст забив дурнуватий гол у свої ворота (відео)

Поки український футболіст «Металіста» забивав м'яч-красень ударом зі своєї половини поля, у Японії стався дикий автогол гравця у матчі елітного дивізіону чемпіонату країни «Сенан Бельмаре» — «Йокогама».

На 23-й хвилині поєдинку за рахунку 1:1 захисник гостей Такуя Вада, перебуваючи за межами штрафного майданчика, вирішив перевести м'яч на інший фланг. Але зробив це 32-річний гравець так незграбно, що вразив власні ворота. Явний претендент на звання найдурнішого автоголу року!

Ще щастя Вади, що в другому таймі його команда зуміла зрівняти рахунок і уникнути поразки — 2:2. Щоправда, на той момент «героя» зустрічі вже замінили.

Відеоогляд матчу «Сенан Бельмаре» — «Йокогама» — 2:2 (автогол Вади — на 2:29)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Златан Ібрагімович відзначився першим у кар'єрі голом у свої ворота.

Фото ФК «Йокогама»

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