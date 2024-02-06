Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300 по Золочеву на Харківщині, загинув двомісячний хлопчик

Росіяни вночі, 6 лютого, знов атакували Харківщину — вдарили по Золочеву. Зруйновано триповерховий готель, з-під завалів якого дістали тіло двомісячного хлопчика.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника області, близько 02:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, вони госпіталізовані.

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«Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини», — повідомив чиновник.

Також пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

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Крім того, за словами Синєгубова, вночі в селі Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Під ворожий обстріл також потрапило селище Козача Лопань Харківського району. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом на Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. Авіаударів росіяни завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Нагадаємо, днями ворог випустив по Україні 25 «шахедів». Була пошкоджена підстанція «Укренерго», без світла залишився Кривий Ріг.

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