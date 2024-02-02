Ворог випустив по Україні 25 «шахедів»: пошкоджена підстанція «Укренерго», без світла залишився Кривий Ріг

В ніч на 2 лютого російська армія знов атакувала Україну ударними дронами. Було запущено 24 БпЛА типу «Shahed-136/131» з Приморсько-Ахтарська (рф), миса Чауда (Крим), повідомили у Повітряних силах.

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Зокрема, удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині, зазначили військові.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Крім того, за інформацією командування, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.

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У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи.

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Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

«На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК „Укренерго“. У місті Кривий Ріг знеструмлено побутові та промислові споживачі», — йдеться у повідомленні «Укренерго».

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Під землею опинилися заблоковані гірники двох шахт. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що у результаті влучання «шахеда» сталося знеструмлення двох шахт — під землею залишилися понад 100 робітників.

За словами голови ОВА, станом на 7:30 частину з них вже підняли на поверхню

Після удару БПЛА у місті зникло світло у ста тисяч абонентів. Також поки не працює низка котелень, повідомив глава ВА Вілкул.

«На жаль, був удар по критичній інфраструктурі нашого міста. Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі — частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус», — повідомив Вілкул.

Також, за його інформацією, у Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Марганець та Мирівську громаду. Без втрат.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора окупанти атакували дронами Харківську область. Напередодні під Харковом розбомбили лікарню.

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