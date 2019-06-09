Команда Криштиану Роналду победила голландцев в финале Лиги наций: видео гола

Спорт

В воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту определился первый обладатель главного трофея нового турнира Лиги наций — 71-сантиметрового кубка из стерлингового серебра.

Финал

Португалия — Нидерланды — 1:0 (Гедеш, 60).

Португалия: Патрисиу, Диаш, Геррейру, Фонте, Семеду, Бруну Фернандеш (Моутиньо, 81), Карвалью (Рубен Невеш, 90+3), Данилу, Бернарду Силва, Гедеш (Рафа Силва, 75), Криштиану Роналду.

Нидерланды: Силлессен, де Лихт, ван Дейк, Бергвейн (ван де Беек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), Депай, де Роон (Л. де Йонг, 81), Блинд, Ф. де Йонг, Думфрис.

В решающем матче турнира, ставшем последним в карьере известного испанского рефери Альберто Ундиано Мальенко, сошлись чемпионы Европы 2016 года португальцы и вице-чемпионы мира-2010 голландцы.

До этого последний раз в официальном поединке соперники играли в… Харькове, когда во время Евро-2012 португальцы обыграли «оранжевых» — 2:1. Голландцы «отомстили» сопернику в прошлом году, разгромив команду Фернанду Сантуша в товарищеской игре — 3:0.

Первый тайм нынешней дуэли на «Драгау», за который соперники совместными усилиями набегали более 107 километров, получился не очень зрелищным и противоречивым. С одной стороны, подопечные Рональда Кумана превзошли хозяев поля по проценту владения мячом (59 против 41), с другой, счет ударов по воротам — 12:1 в пользу Криштиану Роналду и компании (в створ — 4:0).

На 60-й минуте сборная Португалии все-таки превратила количество в качество, и 22-летний форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш после паса Бернарду Силвы мощно и точно пробил по воротам голкипера «Барселоны» Силлессена, проводившего в этот вечер 50-й матч за сборную Нидерландов, — 1:0. Времени до финального свистка было еще достаточно, но, несмотря на все старания «оранжевых», единственный гол позволил сборной Португалии завоевать «золото» первого в истории розыгрыша Лиги наций.

1:0 Гедеш (60-я мин.)

Кстати, успех в финале принес португальцам (соперники сборной Украины в отборочной группе Евро-2020) 10,5 миллиона евро призовых УЕФА, голландцы довольствовались 9 миллионами.

Приз лучшего бомбардира финального турнира достался Криштиану Роналду, забившему в полуфинале три мяча швейцарцам. Лучшим молодым игроком признан голландец Найджел де Йонг, а награда лучшего футболиста вручена португальцу Бернарду Силве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Англии в матче за «бронзу» обыграла в серии пенальти команду Швейцарии.

Фото Getty Images

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