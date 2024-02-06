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Шоу-бізнес

«Нагадує Волочкову»: Олю Полякову розкритикували за відео в лазні

11:25 6 лютого 2024
Полякова

Популярна співачка Оля Полякова іноді любить записувати ролики не тільки на знімальному майданчику, але і в інших місця, зокрема, в лазні.

Зробити так вона вирішила і з роликом на пісню «Секундочку!». Після записів у коридорі студії, на східцях будівлі тощо артистка дісталась й до парної, де прилягла на лежак і начебто співала, а суворого виду лазник бив її віником.

Звичайно, багато шанувальників сприйняли відео як жарт.

«Я їду», — відгукнувся телеведучий Слава Дьомін, а співачка Мама Ріка поставила симпатичний лайк.

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Водночас деякі шанувальники проявили дещо іншу реакцію: вони написали, що під час війни потрібно думати про інші речі, а не про отримання задоволення в парній. Або хоча б не хизуватися цим у мережі в той час, як бійці в окопах місяцями не можуть навіть умиватися вранці.

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Разом з тим фанати артистки зазначили, що потрібно жити, митися і радіти життю, а також співати.

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«Путіноіди хочуть, щоб ми плакали. Але хрін їм в зуби», — резюмував читач.

Звичайно, Оля здогадувалася, яку реакцію викличе її ролик з бані, але свідомо пішла на такий крок — задля розкрутки пісні. Тому їй варто при слухатися до думок, які висловлюють коментатори.

Тим більше, що вона жінка мудра і знає, чого від неї чекають шанувальники в тяжкі воєнні часи.

Нещодавно Оля Полякова відвідала 9-річну Аріну, яка має важке онкологічне захворювання. Артистка прийшла до дівчинки з подарунками, серед яких була і колекційна лялька Оля Полякова.

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